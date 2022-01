Lazio, spunta l’idea Lapadula per l’attacco (Di sabato 15 gennaio 2022) La Lazio cerca un vice Immobile e il nome nuovo sarebbe quello di Lapadula in uscita dal Benevento La Lazio sta cercando il vice Immobile. Diversi in nomi sulla lista e l’ultimo inserito è quello di Gianluca Lapadula del Benevento. L’attaccante, in uscita dai sanniti, sarebbe stato cercato dai biancocelesti che prima però devono trovare una sistemazione per Muriqi. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Lacerca un vice Immobile e il nome nuovo sarebbe quello diin uscita dal Benevento Lasta cercando il vice Immobile. Diversi in nomi sulla lista e l’ultimo inserito è quello di Gianlucadel Benevento. L’attaccante, in uscita dai sanniti, sarebbe stato cercato dai biancocelesti che prima però devono trovare una sistemazione per Muriqi. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio spunta Simy verso il Monza. Per l'attacco oltre Pellegri spunta Supryaga della Dinamo Kiev di Fabio Setta L'avvento di Iervolino, l'addio di Fabiani, l'arrivo di Sabatini. Con la partita contro la Lazio si apre oggi la nuova era della Salernitana anche in sede di calciomercato. Ieri sera è arrivata anche l'ufficializzazione di Sabatini che sarà il nuovo direttore sportivo e che oggi sarà ...

Come accedere con CIE ... nel momento in cui scrivo questo articolo, consentono l'accesso con CIE: ad esempio, Salute Lazio (... Apponi dunque il segno di spunta per accettare le condizioni d'uso e ripeti la stessa procedura ...

Calciomercato Lazio, spunta Rojas per il reparto difensivo LazioNews Lazio, la difesa preoccupa: Sarri organizza lezioni extra di reparto RASSEGNA STAMPA – Sarri è al lavoro per cercare di modellare e trasmettere le sue idee di calcio a ciascun reparto della sua Lazio ma non è così facile. Se in attacco non ...

Lazio, si lavora alla cessione di Muriqi: su di lui spunta il CSKA Mosca La Lazio ha deciso ormai da tempo di non avere più bisogno di Muriqi, che adesso ha visto l'inserimento per una possibile cessione del CSKA Mosca. Nelle prossime ore attesi sviluppi. Con la tua autori ...

