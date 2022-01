Jacques Villeneuve su Hamilton | “Deve ripartire | ma la delusione…”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Abu Dhabi, dopo un mese dalla sua fine, continua a far discutere in Formula Uno. Il controverso finale avrebbe allontanato Lewisdalla competizione principale delle quattro ruote e qualcuno sussurra su un possibile ritiro del britannico della Mercedes. Su questa situazione si è espresso l’ex pilota di Formula Uno: “Stagione emozionante…” Ecco le parole di: “Credo sia un bene per lo sport perché Lewis adessotornare e provare a conquistare l’ottavo titolo, e sa che dovrà essere aggressivo per riuscirci. Ultimamente ho letto molte news sui giornali. Si è trattato di un fatto controverso, ma capita sempre quando ci si gioca tutto all’ultima gara. Beh, chi lo sa? Nessuno si ...

Advertising

f1world_it : Villeneuve: “Hamilton aggressivo se vuole vincere il mondiale nel 2022”: Jacques Villeneuve si espone parlando di L… - fuoripistanet : Il campione del mondo di Formula 1 Jacques Villeneuve afferma che Lewis Hamilton deve superare la sua delusione per… - PelleMotorsport : Jacques Villeneuve proverà a correre la Daytona 500 #pellemotorsport #motori #racing #motorsport - EstebBeltramino : Daytona 500, si rivede Jacques Villeneuve: correrà con la Ford del team Hezeberg #motori #automobilismo - F1Man9 : @F1 Jenson Button Daniel Ricciardo Jacques Villeneuve -

Ultime Notizie dalla rete : Jacques Villeneuve

La missione non è scontata, 40 auto possono accedere alla 'The Great American Race' che come da tradizione apre la lunghissima stagione . 36 competizioni (10 valide per i Playoffs che determinano il ...Oggi, 27 anni dopo quello storico traguardo conquistato in Indiana,è pronto a riallacciare il casco, ma non in Indycar. L'ex pilota canadese di Williams e Renault, 50 anni, ...Jacques Villeneuve ha parlato del possibile ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula Uno: il francese si è detto sicuro ...Il campione 1997 Jacques Villeneuve parla di Lewis Hamilton: secondo lui, il britannico dovrà essere più aggressivo nella lotta mondiale 2022 ...