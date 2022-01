Isola dei Famosi, occhi puntati sul compagno di una vippona: entrerà nel cast? (Di sabato 15 gennaio 2022) Isola dei Famosi: il compagno di una attuale concorrente del Grande Fratello Vip entrerà nel cast del programma condotto da Ilary Blasi? L’Isola dei Famosi prenderà il via non appena sarà terminata la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intanto da settimane circolano una serie di indiscrezioni sui possibili naufraghi. Anche quest’anno vedremo al timone del programma Mediaset Ilary Blasi. Stando alle indiscrezioni circolate sino ad ora, i concorrenti di questa edizione 2022 che potrebbero sbarcare in Honduras sono i fratelli Gianmarco e Luca Onestini che sarebbero in realtà contesi tra due reality: Il Grande Fratello e L’Isola, e poi anche Alessia Fabiani, la modella ed ex gieffina Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi e il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022)dei: ildi una attuale concorrente del Grande Fratello Vipneldel programma condotto da Ilary Blasi? L’deiprenderà il via non appena sarà terminata la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intanto da settimane circolano una serie di indiscrezioni sui possibili naufraghi. Anche quest’anno vedremo al timone del programma Mediaset Ilary Blasi. Stando alle indiscrezioni circolate sino ad ora, i concorrenti di questa edizione 2022 che potrebbero sbarcare in Honduras sono i fratelli Gianmarco e Luca Onestini che sarebbero in realtà contesi tra due reality: Il Grande Fratello e L’, e poi anche Alessia Fabiani, la modella ed ex gieffina Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi e il ...

