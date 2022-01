Advertising

SaxSan2 : Cambia la proprietà, ma la gestione resta pessima! #Genoa - sportli26181512 : Genoa, si cambia: esonerato Shevchenko. Squadra ad interim a Konko: Genoa, esonerato Shevchenko. Squadra affidata a… - Gazzetta_it : Genoa, si cambia ancora: esonerato #Shevchenko - MarcoR222 : Ma perché vi stupite se il genoa cambia allenatore? ?? Avendone poi 4 sotto contratto. È da sempre stato così ?? - gilnar76 : Flop al Genoa, Maksimovic cambia squadra in Serie A #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -

Nessun'altra chance. La buona prova nella sfida in Coppa Italia contro il Milan, con la sconfitta arrivata solo nei tempi supplementari, non è bastata a salvargli la panchina. Ilcon un comunicato ha infatti annunciato di aver esonerato Andriy Shevchenko. ad interim ? La conduzione tecnica della prima squadra ad interim è stata affidata ad Abdoulay Konko, in ...Commenta per primo Andrea Bertolaccisquadra, ma resta in Turchia . Il centrocampista italiano (classe 1991 scuola Roma ex, Milan e Sampdoria) ha firmato un contratto fino a giugno 2024 col Kayserispor, che lo ha acquistato ...Il tecnico ucraino è stato sollevato dall’incarico. Squadra temporaneamente affidata ad Abdoulay Konko Nuovo cambio sulla panchina del Genoa: come infatti riportato dal sito ufficiale del Grifone, And ...Nessun'altra chance. La buona prova nella sfida in Coppa Italia contro il Milan, con la sconfitta arrivata solo nei tempi supplementari, non è bastata a salvargli la panchina. Il Genoa con un comunica ...