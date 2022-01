Damiano David sbotta sui social dopo i gossip sul suo conto (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle ultime ore a finire al centro del gossip e del pettegolezzo è stato Damiano David. Secondo Dagospia infatti il leader dei Maneskin sarebbe in crisi con la sua fidanzata Giorgia Soleri. Come è noto i due, che solo da qualche mese sono usciti ufficialmente allo scoperto, hanno una relazione stabile da quasi 5 anni. Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle ultime ore a finire al centro dele del pettegolezzo è stato. Secondo Dagospia infatti il leader dei Maneskin sarebbe in crisi con la sua fidanzata Giorgia Soleri. Come è noto i due, che solo da qualche mese sono usciti ufficialmente allo scoperto, hanno una relazione stabile da quasi 5 anni.

Advertising

VanityFairIt : Tanti auguri a Damiano David, esplosivo cantante dei Maneskin. E a tutti i #Capricorno nati oggi. Come andrà la vos… - deca_hemmyblack : RT @innomedelpadree: damiano david merita il mondo, ma il mondo non merita damiano david:) - infoitcultura : Damiano David stanco dei pettegolezzi: “Parlate troppo, non sono un giocattolo” - matveyjesien : mi aspettavo di vedervi tutti damiano david raga - infoitcultura : Damiano David fa preoccupare: “Sono stato molto male” -