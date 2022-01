Chirurgo radiato per aver inciso le sue iniziali sul fegato di un paziente: 'Un atto di arroganza professionale' (Di sabato 15 gennaio 2022) Aveva inciso le sue , le lettere 'S' e 'B', sul di due pazienti ignari durante un intervento chirurgico, un 'atto nato da un grado di arroganza professionale' che gli è costato la radiazione dall'albo ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Avevale sue , le lettere 'S' e 'B', sul di due pazienti ignari durante un intervento chirurgico, un 'nato da un grado di' che gli è costato la radiazione dall'albo ...

