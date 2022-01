Caso Shalabayeva | il Viminale scrive al Parlamento | «Rispettate le norme sull’espulsione in Kazakistan»

Advertising

Si riapre l'istruttoria dibattimentale davanti alla Corte di appello di Perugia per il processo di secondo grado relativo al rimpatrio di Alma, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa verso il Kazakhstan nel 2013 insieme alla figlia Alua. La Corte, dopo oltre tre ore di camera di consiglio, ha accolto la ...Speranza: "Fateci voi le proposte" Garante delle privacy - Aperta un'istruttoria sulla geolocalizzazione dei positivi operata dal Comune di Ravenna Di FqIn appello saranno sentiti ...Non accolta la richiesta di una difesa di sentire come testimone l'ex magistrato Luca Palamara in relazione ad alcune affermazioni presenti nel suo libro. Si torna in aula per sentire i testimoni il 4 ...Si riapre l'istruttoria dibattimentale davanti alla Corte di appello di Perugia per il processo di secondo grado relativo al rimpatrio di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ably ...