Bimba precipitata | il patrigno a gip | un tragico gioco

"Giocavo con Fatima sul balcone. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere..." Si difende così davanti al gip Agostino Pasquariello, ...

