Torino | bimba di tre anni cade dal balcone | gravissima

(Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ ricoverata in condizioni gravissime in ospedale ladi trecaduta ieri sera dal quarto piano di un’abitazione di via Milano, nel centro di. La piccola che nella caduta ha riportato diverse lesioni, tra cui traumi gravissimi al cranio e al torace, nella notte è stata operata dai neurochirurghi del Regina Margherita. Al momento della caduta erano presenti in casa la mamma della bambina e il compagno della donna che sono stati ascoltati dalla polizia intervenuta sul posto per far luce sull’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

