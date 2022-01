Sciopero dei trasporti, a Milano chiusa la metropolitana (Di venerdì 14 gennaio 2022) Venerdì 14 gennaio i sindacati di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto uno Sciopero generale di 4 ore rivolto a tutti i lavoratori del trasporto pubblico. A Milano rischiano lo stop i mezzi Atm e parte dei servizi di trasporto regionale. Milano chiuse le metro e dalle 8,45 alle 12,45 disagi anche sulla rete Trenord Ad aggravare la situazione anche l’annuncio della riduzione del 7% delle corse Atm e del 12% dei servizi Trenord a causa dei contagi e delle quarantene preventive del personale. Atm ha comunicato tramite Twitter che l’intera linea metropolitana è sospesa. Ferme per la loro interezza la M1, la M2 e la M3, ossia la “rossa”, la “verde” e la “gialla”. Attiva parzialmente solo la M5, la “lilla”, che effettua servizio da S. Siro a Garibaldi. I mezzi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Venerdì 14 gennaio i sindacati di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto unogenerale di 4 ore rivolto a tutti i lavoratori del trasporto pubblico. Arischiano lo stop i mezzi Atm e parte dei servizi di trasporto regionale.chiuse le metro e dalle 8,45 alle 12,45 disagi anche sulla rete Trenord Ad aggravare la situazione anche l’annuncio della riduzione del 7% delle corse Atm e del 12% dei servizi Trenord a causa dei contagi e delle quarantene preventive del personale. Atm ha comunicato tramite Twitter che l’intera lineaè sospesa. Ferme per la loro interezza la M1, la M2 e la M3, ossia la “rossa”, la “verde” e la “gialla”. Attiva parzialmente solo la M5, la “lilla”, che effettua servizio da S. Siro a Garibaldi. I mezzi di ...

