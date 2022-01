Sassuolo, sono due i nomi sulla lista degli obiettivi! (Di venerdì 14 gennaio 2022) I nomi sulla lista degli obiettivi. Il Sassuolo di Carnevali e Dionisi avrebbe mostrato un discreto interesse nei confronti del giovane talento Emanuel Vignato del Bologna, ma il club emiliano, al momento, non ci sente. Sansone Bologna SassuoloProprio per questo motivo i neroverdi potrebbero pensare di virare su un altro giocatore sempre allenato da Sinisa Mihajlovic, ovvero l’ex Nicola Sansone. Si tratterebbe di un ritorno importante che andrebbe a ricoprire quel ruolo lasciato scoperto dalla partenza di Jeremy Boga. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Iobiettivi. Ildi Carnevali e Dionisi avrebbe mostrato un discreto interesse nei confronti del giovane talento Emanuel Vignato del Bologna, ma il club emiliano, al momento, non ci sente. Sansone BolognaProprio per questo motivo i neroverdi potrebbero pensare di virare su un altro giocatore sempre allenato da Sinisa Mihajlovic, ovvero l’ex Nicola Sansone. Si tratterebbe di un ritorno importante che andrebbe a ricoprire quel ruolo lasciato scoperto dalla partenza di Jeremy Boga. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Matteo Brignone

