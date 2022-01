Romina Power ‘traumatizzata’ da Sanremo | il retroscena

Advertising

zazoomblog : Romina Power Al bano? Ecco perché è finita: la verità mai detta - #Romina #Power #bano? #perché #finita: - naiemzzu : ma vi ricordate l’ansia che avevamo l’anno scorso quando aspettavamo le recensioni dei giornalisti a un milione di… - CronacaSocial : Romina Power e Kabir Bedi un tempo sono stati molto vicini. Ma nessuno sa cosa c'è stata davvero tra di loro. Ecco… - zazoomblog : Romina Power rinnega la “Felicità” di Al Bano: quella vera è proprio questa! – FOTO - #Romina #Power #rinnega #“Fe… - cookie_caat : non romina power nel nuovo film di del toro ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

La prima moglie,, ha condiviso con lui palchi di tutto il mondo vincendo grazie a lui la sua timidezza, come ha ammesso lei stessa in un'intervista. La seconda compagna, Loredana Lecciso,...Con Serena Bortone ha parlato dei genitori e dei figli e ha raccontato anche delle sue storie d'amore con le due donne della sua vita,e Loredana Lecciso . Non solo. Il cantante ha ...Romina Power è rimasta traumatizzata dal Festival di Sanremo? La verità sul retroscena è stata proprio la diretta interessata a svelarlo.La storia tra Al Bano e Romina Power ha fatto emozionare tanti. Come tanto è stato il dolore alla notizia della separazione. Le sue parole.