Ritiro Hamilton, parla Alain Prost: “Penso sia possibile, secondo me…” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il silenzio. La rabbia. Le incertezze sul futuro. Il possibile Ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula Uno, dopo i fatti avvenuti ad Abu Dhabi, spacca in due il mondo del paddock più importante del mondo. Sulla situazione attuale vissuta dal pilota britannico si è espresso anche Alain Prost, ex corridore di F1. Ritiro Hamilton, Alain Prost dice che c’è un 50% di possibilità… Ecco le parole dell’attuale consigliere dell’Alpine rispetto alla situazione, divenuta spinosa, che riguarda il possibile Ritiro di Lewis Hamilton: “In questo momento non è facile mettersi nei suoi panni – le sue parole riportate da Marca.com – Penso che abbia tanti motivi per rimanere in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il silenzio. La rabbia. Le incertezze sul futuro. Ildi Lewisdalla Formula Uno, dopo i fatti avvenuti ad Abu Dhabi, spacca in due il mondo del paddock più importante del mondo. Sulla situazione attuale vissuta dal pilota britannico si è espresso anche, ex corridore di F1.dice che c’è un 50% di possibilità… Ecco le parole dell’attuale consigliere dell’Alpine rispetto alla situazione, divenuta spinosa, che riguarda ildi Lewis: “In questo momento non è facile mettersi nei suoi panni – le sue parole riportate da Marca.com –che abbia tanti motivi per rimanere in ...

Advertising

FormulaPassion : #F1: secondo Ralf #Schumacher #Vettel sarebbe il sostituto ideale di #Hamilton - infoitsport : F1, Lewis Hamilton valuta il ritiro: attende il resoconto della FIA dopo quanto successo ad Abu Dhabi - infoitsport : Hamilton, futuro F1 in bilico: ritiro in vista? - infoitsport : Hamilton è scomparso: più che l'ipotesi di ritiro è una mossa per mettere pressione alla Fia - OA_Sport : #F1, Alain #Prost: “Il ritiro di Lewis #Hamilton? Penso che al momento sia possibile al 50%” -