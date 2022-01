**Quirinale: la 'pesca' di Sgarbi, 'oggi altri 5 voti per Silvio, è andata bene, sono 15 in totale'** (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "oggi è andata bene, ne ho trovati altri nuovi parlamentari 5 pronti a votare Berlusconi al Colle...''. Vittorio Sgarbi continua a fare scouting quirinalizio per conto del Cav e ad oggi, a poche ore del vertice di centrodestra a 'Villa Grande', confida all'Adnkronos di aver scovato 15 voti 'certi' oltre i 450 'grandi elettori della coalizione formata da Lega Fi e Fdi. Pallottoliere alla mano, il critico d'arte, autodefinitosi 'l'acchiappa farfalle di Silvio', dice: ''Personalmente, compresi i 5 di stamattina, ho raccolto 15 parlamentari in più e siamo partiti da più di una settimana'' con quella che è stata ribattezzata l'operazione scoiattolo. "Questo significa che oggi sono più sollevato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - ", ne ho trovatinuovi parlamentari 5 pronti a votare Berlusconi al Colle...''. Vittoriocontinua a fare scouting quirinalizio per conto del Cav e ad, a poche ore del vertice di centrodestra a 'Villa Grande', confida all'Adnkronos di aver scovato 15'certi' oltre i 450 'grandi elettori della coalizione formata da Lega Fi e Fdi. Pallottoliere alla mano, il critico d'arte, autodefinitosi 'l'acchiappa farfalle di', dice: ''Personalmente, compresi i 5 di stamattina, ho raccolto 15 parlamentari in più e siamo partiti da più di una settimana'' con quella che è stata ribattezzata l'operazione scoiattolo. "Questo significa chepiù sollevato ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: la 'pesca' di Sgarbi, 'oggi altri 5 voti per Silvio, è andata bene, sono 15 in totale'**... - MarcoFattorini : *QUIRINALE: LA 'PESCA' DI SGARBI, 'OGGI ALTRI 5 VOTI PER SILVIO, E' ANDATA BENE, SONO 15 IN TOTALE'** = - succoalla_pesca : RT @giornalistiooc: se solo le candidate al quirinale avessero un nome -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale pesca Il trio di Power pizza racconta la cultura pop in modo inclusivo ...di parlare di caccia e pesca " cosa che non facciamo perché non sappiamo niente di caccia e pesca " ... Podcast Il grande gioco del Quirinale: "Plebisciti e voti logoranti" Giulia Merlo Sì, ma la pizza ...

'Parlavo con Sgarbi e poi mi ha passato lui...'. Come Silvio corteggia i No Vax La pesca tra i contrari al green pass, attualmente nel Misto, è tuttavia a campione, non ancora ... Per lei il no a Berlusconi al Quirinale è solido quanto quello verso l'obbligo vaccinale. La prima ...

**Quirinale: la 'pesca' di Sgarbi, 'oggi altri 5 voti per Silvio, è andata bene, sono 15 in totale'** Il Tempo Quirinale, la strategia del Cavaliere per conquistare il Colle Insomma, altro che manovra di bilancio. Secondo diversi retroscena Berlusconi sarebbe decisissimo a giocarsi tutte le sue carte per il Quirinale, con una strategia che si sviluppa su più fronti: da un ...

...di parlare di caccia e" cosa che non facciamo perché non sappiamo niente di caccia e" ... Podcast Il grande gioco del: "Plebisciti e voti logoranti" Giulia Merlo Sì, ma la pizza ...Latra i contrari al green pass, attualmente nel Misto, è tuttavia a campione, non ancora ... Per lei il no a Berlusconi alè solido quanto quello verso l'obbligo vaccinale. La prima ...Insomma, altro che manovra di bilancio. Secondo diversi retroscena Berlusconi sarebbe decisissimo a giocarsi tutte le sue carte per il Quirinale, con una strategia che si sviluppa su più fronti: da un ...