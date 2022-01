Quirinale, la partita doppia di Renzi e Salvini: accordarsi con Letta per eleggere Draghi e fare un governo. Ma il leghista deve far desistere B. (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto è partito da quella chiacchierata in Senato, poco prima di Natale, nella lunga notte di approvazione della manovra di bilancio. In quella che è diventata una fotografia plastica a uso e consumo di fotografi e cronisti, Matteo Renzi e Matteo Salvini si sono saluti con una promessa: tenere aperto un canale di comunicazione nei giorni cruciali del Colle. Un telefono rosso da alzare all’occorrenza, come quello utilizzato dai presidenti di Usa e Urss durante la guerra fredda. Ebbene, quel telefono ha squillato tre giorni fa, a chiamare è stato Renzi. “Matteo, ma se mandassimo Draghi al Quirinale e facessimo un bel governo tutto nuovo con dentro tutti noi…?”, il tono della proposta di Renzi a Salvini. L’altro ha accarezzato l’idea, che però ora è già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto è partito da quella chiacchierata in Senato, poco prima di Natale, nella lunga notte di approvazione della manovra di bilancio. In quella che è diventata una fotografia plastica a uso e consumo di fotografi e cronisti, Matteoe Matteosi sono saluti con una promessa: tenere aperto un canale di comunicazione nei giorni cruciali del Colle. Un telefono rosso da alzare all’occorrenza, come quello utilizzato dai presidenti di Usa e Urss durante la guerra fredda. Ebbene, quel telefono ha squillato tre giorni fa, a chiamare è stato. “Matteo, ma se mandassimoale facessimo un beltutto nuovo con dentro tutti noi…?”, il tono della proposta di. L’altro ha accarezzato l’idea, che però ora è già ...

