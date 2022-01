Quirinal - kaos | Berlusconi si auto - candida ma nonostante l' enorme potere mediatico

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Difficile non dirsi smarriti dianzi al modo in cui procedono, ancora in questa fase, le forze politiche del nostro paese, specie riguardo al problema certo non secondario dell'elezione del successore ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinal kaos

Globalist.it

Difficile non dirsi smarriti dianzi al modo in cui procedono, ancora in questa fase, le forze politiche del nostro paese, specie riguardo al problema certo non secondario dell'elezione del successore ...Difficile non dirsi smarriti dianzi al modo in cui procedono, ancora in questa fase, le forze politiche del nostro paese, specie riguardo al problema certo non secondario dell'elezione del successore ...Draghi si è addirittura definito “un nonno al servizio delle istituzioni” che possono evidentemente essere Palazzo Chigi o il Colle ...