Qualificazioni Australian Open 2022 | Thomas Fabbiano eliminato nel turno decisivo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Si ferma ad un passo dall’ingresso nel tabellone principale il cammino dinelledell’. Il tennista pugliese è stato sconfitto dall’ecuadoregno Emilio Gomez, numero 155 del mondo, in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Il match era iniziato bene con il break in apertura di. Un vantaggio che il pugliese ha mantenuto per tutta la prima frazione fino al 5-4, quando si è trovato a servire per il match. Purtroppo è arrivato l’improvviso controbreak di Gomez, che ha pareggiato i conti sul 5-5. La serie di game consecutivi del sudamericano non si ferma e strappa ancora il servizio all’azzurro del dodicesimo gioco, conquistando la prima frazione per 7-5. Grandissimo equilibrio ad ...