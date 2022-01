Nel 2021 boom di contratti interinali in Lombardia, il bergamasco Fratta: “Servono più tutele” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Il 3° congresso regionale ha confermato il bergamasco Guido Fratta al vertice della Felsa Lombardia, la federazione della Cisl che rappresenta i lavoratori somministrati, i collaboratori e gli autonomi. Con lui in segreteria sono stati eletti anche Alberto Trevisan, Kelly Bassi e Halyna Storozhynska. Fratta, 43 anni, è bergamasco e guida l’organizzazione sindacale dal 2019, oltre a coordinare territorialmente la Felsa orobica. Presenti al congresso anche Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia, e il segretario nazionale Felsa Daniel Zanda. Il congresso, che ha riunito venerdì 14 gennaio a Desenzano del Garda 52 delegati in rappresentanza di oltre 8mila iscritti, è stato un importante momento di confronto sulle problematiche e le prospettive dei settori “non standard” del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Il 3° congresso regionale ha confermato ilGuidoal vertice della Felsa, la federazione della Cisl che rappresenta i lavoratori somministrati, i collaboratori e gli autonomi. Con lui in segreteria sono stati eletti anche Alberto Trevisan, Kelly Bassi e Halyna Storozhynska., 43 anni, èe guida l’organizzazione sindacale dal 2019, oltre a coordinare territorialmente la Felsa orobica. Presenti al congresso anche Ugo Duci, segretario generale Cisl, e il segretario nazionale Felsa Daniel Zanda. Il congresso, che ha riunito venerdì 14 gennaio a Desenzano del Garda 52 delegati in rappresentanza di oltre 8mila iscritti, è stato un importante momento di confronto sulle problematiche e le prospettive dei settori “non standard” del ...

Advertising

FIMI_IT : #FIMIStats • Doppia soddisfazione per @IlVeroUltimo: il cantautore romano è l’artista che è stato presente per più… - Agenzia_Ansa : La Terra è stata più calda di 1,1 gradi nel 2021 e gli ultimi 8 anni hanno registrato le temperature più alte dal 1… - carlosibilia : Immagine simbolo del 2021, nel cuore della foresta Amazzonica. - sportli26181512 : FIFA Global Transfer Report 2021 - Non si compra più a titolo definitivo, regnano i parametro zero: I dati riportat… - PrvaZylm : RT @carlhoff: Di cosa sono morti i 15-39enni nel 2021? ?? -