Mondiali paralimpici, Luchini è argento nello snowboard: "Mi riempie di orgoglio" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Medaglia d'argento per Jacopo Luchini nello snowboard ai Mondiali paralimpici degli sport della neve di Lillehammer. Dopo il secondo gradino del podio ottenuto da Giuseppe Romele nella middle distance di sci nordico, la seconda giornata di gare ha regalato ai nostri colori la soddisfazione di un'altra medaglia. Nella gara di dual banked slalom, il rider toscano si è posizionato alle spalle del francese Maxime Montaggioni, dopo una finale combattutissima. Jacopo Luchini, infatti, si era aggiudicato la Run 1 con un vantaggio di 0.06 sull'atleta transalpino. Nella seconda run, l'atleta azzurro è caduto nelle ultime curve per poi giungere al traguardo con 2.47 di ritardo da Montaggioni. In precedenza, l'azzurro aveva superato ai quarti lo statunitense Colby Fields e in ...

