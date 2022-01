L'analisi della voce è più affidabile del tampone rapido per rilevare il Covid (Di venerdì 14 gennaio 2022) Analizzare la nostra voce potrebbe essere uno strumento affidabile per rilevare il Covid, anche più dei tamponi rapidi che si effettuano in farmacia. A dimostrarlo è una ricerca italiana pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Voice in cui si parla di poter sfruttare l’intelligenza artificiale per captare quelle minuscole anomalie nella voce che possono far capire subito se un soggetto è sano, ha il Covid o è soggetto al long Covid, la versione più aggressiva che ha trasformato in un incubo la vita di molte persone che sono rimaste positive al virus per diversi mesi. Se i tamponi nasali antigenici hanno un tasso di falsi negativi stimato intorno al 20%, il sistema di riconoscimento vocale su cui stanno lavorando le università Tor Vergata di Roma e Pavia – in ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Analizzare la nostrapotrebbe essere uno strumentoperil, anche più dei tamponi rapidi che si effettuano in farmacia. A dimostrarlo è una ricerca italiana pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Voice in cui si parla di poter sfruttare l’intelligenza artificiale per captare quelle minuscole anomalie nellache possono far capire subito se un soggetto è sano, ha ilo è soggetto al long, la versione più aggressiva che ha trasformato in un incubo la vita di molte persone che sono rimaste positive al virus per diversi mesi. Se i tamponi nasali antigenici hanno un tasso di falsi negativi stimato intorno al 20%, il sistema di riconoscimento vocale su cui stanno lavorando le università Tor Vergata di Roma e Pavia – in ...

