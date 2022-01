L’alchimia delle bolle | un gioco antico

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 15 gennaio 2022) Undi bimbi e un’ancora più antica Arte per conoscere e riconoscersi nei segreti della Natura: ledi sapone e. Nelle immagini che nascono da questa poetica relazione possiamo, in realtà, trovare concretissime suggestioni su come affrontare le sfidemutazioni ambientali, su quali tecnologie, ma soprattutto quale forma mentis dobbiamo acquisire per riequilibrare le vite umane alle altre che condividono con noi l’unico pianeta per ora disponibile. Vediamo come. Ledi sapone Abbi divertimento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.