Il (grande) piano dell’Azerbaigian per il 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel 2020, causa lo scoppio della seconda guerra del Karabakh, per l’Azerbaigian e il Caucaso meridionale ha avuto ufficialmente inizio una nuova era: meno postsovietica e più multipolare, e meno armeno-centrica e più turco-centrica. Turco-centrica perché, rivalsa azerbaigiana a parte, nella regione è aumentato esponenzialmente il ruolo della Turchia e la presidenza Aliyev, forte della InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel 2020, causa lo scoppio della seconda guerra del Karabakh, per l’Azerbaigian e il Caucaso meridionale ha avuto ufficialmente inizio una nuova era: meno postsovietica e più multipolare, e meno armeno-centrica e più turco-centrica. Turco-centrica perché, rivalsa azerbaigiana a parte, nella regione è aumentato esponenzialmente il ruolo della Turchia e la presidenza Aliyev, forte della InsideOver.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ALLEGRI in conferenza: 'Dybala è un grande giocatore. Bonucci ha avuto un risentimento muscolare e torner… - alice_cosm : RT @AnsaPuglia: Cede secondo piano Focara, al lavoro per ricostruire grande falò. Pira di 16metri sarà accesa a Novoli il 16/1 per S.Antoni… - AnsaPuglia : Cede secondo piano Focara, al lavoro per ricostruire grande falò. Pira di 16metri sarà accesa a Novoli il 16/1 per… - melanews : Il grande piano dei produttori di dispositivi per garantirsi nuovi acquisti - Vero76008849 : RT @beaprl_: Io sulla sorpresa di Aldo mi limito a dire che mi girano i coglioni perché quello dovrebbe essere un momento solo loro dato ch… -