I genitori la volevano maestra di scuola e moglie, ma Chiara Samugheo scappò dalla famiglia per difendere la sua libertà di essere quello che desiderava. Erano gli anni '50 (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ultima mostra, lo scorso autunno, l'ha dedicata a Raffaella Carrà. Ma prima c'Erano state Liz Taylor, Monica Vitti, Shirley MacLane, Sophia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida. Chiara Samugheo, nata Paparella, conosciuta come la fotografa delle dive, della Dolce Vita, di un'epoca di rivoluzione e libertà, è scomparsa ieri, 13 gennaio a Bari, dove era nata il 25 marzo del 1925 (anche se per lei la sua data di nascita è sempre stata il 1935). Mudec: donne fotografe guarda le foto Chiara Samugheo, ...

