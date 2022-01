Giovanna Civitillo, la confessione shock sul figlio: scoppia la polemica sul web (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fiumi di critiche sul web per alcune dichiarazioni shock della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. La showgirl partenopea è finita nella bufera per le parole sul figlio a "Domenica In", una polemica che tra l'altro sembrava essersi placata. E invece Civitillo non ci sta e ha preferito chiarire la sua posizione sui social. Facendo un breve riepilogo, da Mara Venier la Civitillo ha raccontato che la sua carriera è giunta al termine quando ha iniziato la relazione con Amadeus. I due si sono conosciuti durante "L'Eredità", quando lui era conduttore e lei prima ballerina. Giovanna è stata per anni la regina della Scossa, uno dei giochi più attesi delle edizioni di qualche anno fa. Ma non è tutto, perché poco dopo la Civitillo ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fiumi di critiche sul web per alcune dichiarazionidella moglie di Amadeus,. La showgirl partenopea è finita nella bufera per le parole sula "Domenica In", unache tra l'altro sembrava essersi placata. E invecenon ci sta e ha preferito chiarire la sua posizione sui social. Facendo un breve riepilogo, da Mara Venier laha raccontato che la sua carriera è giunta al termine quando ha iniziato la relazione con Amadeus. I due si sono conosciuti durante "L'Eredità", quando lui era conduttore e lei prima ballerina.è stata per anni la regina della Scossa, uno dei giochi più attesi delle edizioni di qualche anno fa. Ma non è tutto, perché poco dopo laha ...

