Gf Vip | “Desidero diventare mamma” | spiazza tutti con questo messaggio

Advertising

infoitcultura : Delia Duran scrive ad Alex Belli prima del GF Vip: “Devi riconquistarmi, desidero diventare mamma” - gieffepparo : @RossDeGiglio Anche io lo desidero al gf vip 7! -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Desidero

... con un piccolo dettaglio piccante: 'Torno al GFper fare l'amore con Miriana. Lacon passione, la voglio riempire di baci' . Biagio D'Anelli rientra nella casa solo per Miriana Trevisan ...Biagio D'Anelli confessione hot: "Torno al GFper fare l'amore con Miriana!' Torno nella Casa per fare l'amore con Miriana. Lacon passione, la voglio riempire di baci, e... Ha vissuto ...La protagonista del Gf Vip ha spiazzato tutti con questo messaggio: "Desidero diventare mamma", ecco le sue parole ...Guenda Goria ha fatto sapere che in cima alla lista delle sue priorità ora c’è quella di avere un figlio con il compagno Mirko.