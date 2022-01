Djokovic fuori dall’Australia: decisione lapidaria del governo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministero dell’immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak Djokovic, il tennista numero 1 al mondo fermato a Melbourne dove si è recato per partecipare agli Australian Open. A quanto si è appreso rischia un bando di tre anni dall’ Australia. Il ministro australiano dell’Immigrazione, Alex Hawke, ha precisato in una nota che la decisione di annullare il visto concesso a Novak Djokovic è stata presa “per motivi di salute e di ordine pubblico”. La decisione implica che al giocatore serbo, che mirava al 21esimo titolo di un Grande Slam, record agli Australian Open che iniziano lunedì, sarà vietato l’ingresso nel Paese per tre anni, tranne che in determinate circostanze. Un giudice in Australia ha deciso di tenere per oggi una udienza di emergenza sul caso del tennista Novak ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il ministero dell’immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto di Novak, il tennista numero 1 al mondo fermato a Melbourne dove si è recato per partecipare agli Australian Open. A quanto si è appreso rischia un bando di tre anni dall’ Australia. Il ministro australiano dell’Immigrazione, Alex Hawke, ha precisato in una nota che ladi annullare il visto concesso a Novakè stata presa “per motivi di salute e di ordine pubblico”. Laimplica che al giocatore serbo, che mirava al 21esimo titolo di un Grande Slam, record agli Australian Open che iniziano lunedì, sarà vietato l’ingresso nel Paese per tre anni, tranne che in determinate circostanze. Un giudice in Australia ha deciso di tenere per oggi una udienza di emergenza sul caso del tennista Novak ...

