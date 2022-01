Charlene di Monaco in clinica ancora per qualche mese: l’incontro con Alberto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Charlene di Monaco resta in clinica ancora per qualche mese. Il Palazzo non ritratta le ultime dichiarazioni ufficiali sul ricovero della Principessa. Mentre spunta la notizia di un incontro segreto tra lei e Alberto. Charlene di Monaco resta in clinica Charlene di Monaco dovrà rimanere nella clinica extra lusso di Zurigo, a 130mila euro alla settimana, ancora per qualche mese. Questo è quanto ha comunicato ufficialmente la Rocca a fine dicembre e da questa posizione non si è scostata, nonostante le ultime indiscrezioni parlino di un ordine impartito da Alberto perché sua moglie lo raggiunga quanto ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022)diresta inper. Il Palazzo non ritratta le ultime dichiarazioni ufficiali sul ricovero della Principessa. Mentre spunta la notizia di un incontro segreto tra lei ediresta indidovrà rimanere nellaextra lusso di Zurigo, a 130mila euro alla settimana,per. Questo è quanto ha comunicato ufficialmente la Rocca a fine dicembre e da questa posizione non si è scostata, nonostante le ultime indiscrezioni parlino di un ordine impartito daperché sua moglie lo raggiunga quanto ...

