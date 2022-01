Borsa: Shanghai apre a - 0,31%, Shenzhen a - 0,51% (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della diffusione dei dati sulla bilancia commerciale di dicembre: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,31%, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della diffusione dei dati sulla bilancia commerciale di dicembre: l'indice Composite dicede nelle prime battute lo 0,31%, a ...

Advertising

jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della diffusione dei dati sulla bilancia commerciale d… - pixel_di : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della diffusione dei dati sulla bilancia commerciale d… - fisco24_info : Borsa: Shanghai apre a -0,31%, Shenzhen a -0,51%: Avvio in territorio negativo - Agenzia_Ansa : Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della diffusione dei dati sulla bilancia commerc… - ansa_economia : Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono positive, a +0,10%. Rispettivamente a 3.601,03 e a 2.478,28 punti #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Shanghai Borsa: Shanghai apre a - 0,31%, Shenzhen a - 0,51% Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della diffusione dei dati sulla bilancia commerciale di dicembre: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,31%, a 3.544,07 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,51%, scivolando a quota 2.422,61. . 14 gennaio 2022

Design Pininfarina per il camion elettrico cinese della DeepWay, una controllata di Baidu ... ma non troppo L'autoarticolato elettrico cinese Xingtu disegnato dalla controllata di Shanghai ... il colosso di internet del Regno di Mezzo quotato sia al Nasdaq sia sul listino principale della Borsa ...

Borsa: Shanghai apre a -0,31%, Shenzhen a -0,51% - Ultima Ora Agenzia ANSA Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-2,4%), Moncler (-0,7%) e Stm (-0,6%) Il cambio euro/dollaro resta sopra quota 1,145, mentre lo spread tra Btp e Bund scende verso i 136 punti base. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-2,4%), Moncler (-0,7%) ...

Borsa di oggi 13 gennaio: Pil +6,2%, consumi +5,1% • L'Agenda News La nuova strategia è in linea con l’ambizione geopolitica e fa seguito alla comunicazione della Commissione del maggio 2020 Piazza Affari chiude a +0,5%, mentre le altre piazze europee terminano la gi ...

Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, in attesa della diffusione dei dati sulla bilancia commerciale di dicembre: l'indice Composite dicede nelle prime battute lo 0,31%, a 3.544,07 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,51%, scivolando a quota 2.422,61. . 14 gennaio 2022... ma non troppo L'autoarticolato elettrico cinese Xingtu disegnato dalla controllata di... il colosso di internet del Regno di Mezzo quotato sia al Nasdaq sia sul listino principale della...Il cambio euro/dollaro resta sopra quota 1,145, mentre lo spread tra Btp e Bund scende verso i 136 punti base. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-2,4%), Moncler (-0,7%) ...La nuova strategia è in linea con l’ambizione geopolitica e fa seguito alla comunicazione della Commissione del maggio 2020 Piazza Affari chiude a +0,5%, mentre le altre piazze europee terminano la gi ...