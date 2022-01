Bollette | Salvini | oggi parlo con Draghi | serve qualche miliardo

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Io proporrò a Draghi che il governo faccia un intervento rapido, entro gennaio, investendo tutti i miliar… - Mov5Stelle : La propaganda di Salvini sul nucleare ormai è smascherata. Mentre famiglie e imprese sono alle prese con il caro bo… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi pomeriggio ho incontrato Draghi in Senato, e lo rivedrò a breve. Non ho parlato, né parlerò, con lui… - PoliticaNewsNow : Bollette, Salvini: “Serve decreto urgente del governo” - princigallomich : Bollette, Salvini “Serve un decreto entro fine mese” -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette Salvini

Il leader della Lega Matteoparlerà oggi con il premier Mario Draghi sul tema delledi luce e gas. Lo ha detto lo stesso leader della Lega a margine di una iniziativa elettorale al Villaggio Olimpico, a Roma, a ...'Il caroper luce e gas è una vera e propria emergenza nazionale: serve un decreto urgente, a ...famiglie di non stare al freddo e al buio' così sui social il leader della Lega MatteoIl leader della Lega Matteo Salvini parlerà oggi con il premier Mario Draghi sul tema delle bollette di luce e gas. (ANSA) ...Caro bollette luce e gas, Matteo Salvini spinge per un decreto che non lasci le famiglie al freddo e al gelo Prende corpo l’idea del governo per far fronte alla questione energetica. Al vaglio del pre ...