Australian Open 2022 | Berrettini | Nadal e Giorgi lunedì | ci sarà Djokovic? Sinner e Medvedev martedì

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Un breve tweet dell’organizzazione ha gettato ulteriore luce sul tipo di programmazione che verrà messa in atto agli, pronti a partiree con la pesante spada di Damocle del destino di Novaksulla testa. Com’è noto, il serbo, numero 1 del mondo, al momento è stato privato del visto per l’Australia, con giudizio definitivo sulla sua vicenda che è atteso per domenica mattinaa, sabato sera o notte in Italia. Qualora il serbo venisse lasciato rimanere in Australia, e dunque a lui fosse concesso partecipare, debutterebbe di, come tutta la parte alta del tabellone maschile. Parimenti, debutterà alanche la numero 1 femminile, Ashleigh Barty, insieme alla campionessa in carica Naomi Osaka. Questo perché anche tra le ...