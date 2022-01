Atalanta, se parte Hateboer c’è un giocatore della Lazio! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Possibile partente in casa Atalanta è Hans Hateboer, sull’olandese infatti sembra esserci il New Castle di Yasir Al-Rumayyan. Attualmente nessuna trattativa sembra essere entrata nel vivo e in ogni caso la dea se ne priverebbe soltanto a fronte di un’offerta di circa 20 milioni di euro. Atalanta – Haetboer – News Nel caso però questa eventualità dovesse concretizzarsi, secondo il Corriere dello Sport, l’Atalanta potrebbe essere interessata a Manuel Lazzari della Lazio. I biancocelesti hanno bisogno di fare cassa e uno dei giocatori in esubero è proprio il classe ’93. Soltanto un’ipotesi per il momento che resta vincolata alla partenza o meno di Hans Hateboer. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Possibilente in casaè Hans, sull’olandese infatti sembra esserci il New Castle di Yasir Al-Rumayyan. Attualmente nessuna trattativa sembra essere entrata nel vivo e in ogni caso la dea se ne priverebbe soltanto a fronte di un’offerta di circa 20 milioni di euro.– Haetboer – News Nel caso però questa eventualità dovesse concretizzarsi, secondo il Corriere dello Sport, l’potrebbe essere interessata a Manuel LazzariLazio. I biancocelesti hanno bisogno di fare cassa e uno dei giocatori in esubero è proprio il classe ’93. Soltanto un’ipotesi per il momento che resta vincolata allanza o meno di Hans. Ilaria Pacilio

Advertising

Atalanta_BC : Primo assist in #CoppaItalia per Remo, che ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle tre competizioni gioca… - JoviAcm : RT @calcioesport360: ???? #Udinese: un membro dello staff e un giocatore che ha preso parte alla gara disputata ieri contro l’#Atalanta sono… - ilvolodel : @millansantamar @Torrenapoli1 Vero, però dagli infortuni la squadra si è completamente disunita e sono emerse le gr… - sportli26181512 : Inter, big match contro l’Atalanta: solo due vittorie nelle ultime 10 a Bergamo: Inter, big match contro l’Atalanta… - AmoBergamo : #Bergamo Parte la vendita libera per Atalanta-Inter: incredibilmente ci sono ancora mille biglietti -