Atalanta-Piccoli è addio! Ma resta in Serie A

Roberto Piccoli, mini-bomber dell'Atalanta è uno dei calciatori più richiesti durante questa sessione di calciomercato invernale. L'abbondanza in attacco e il quasi certo arrivo di Boga non gli permettono di avere molti minuti a disposizione, nonostante goda della stima di Gasperini. Come riporta TuttoMercatoWeb, a farsi sotto ci sarebbe la Sampdoria che dopo aver praticamente preso Magnani dal Verona, è alla ricerca di una punta. La formula sarebbe quella del prestito secco, la preferita dall'Atalanta. Nonostante questo, Piccoli non si muoverà fino a quando Zapata non tornerà. Francesco Scanu

