Zitromax introvabile | ecco quando tornerà disponibile

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’antibioticoin tutta Italia perché utilizzato anche contro il Covid-19, nonostante le linee guida non prevedano questa indicazione,alla fine del mese di febbraio. Lo comunica Pfizer. “La carenza” dell’antibiotico* a base di azitromicina “è dovuta ad una elevata richiesta, superiore alle stime e alla consueta domanda. Il medicinalealla fine del mese di febbraio” precisa Pfizer, sottolineando di aver “già provveduto a comunicare all’Aifa, in data 3 gennaio 2022 e 12 novembre 2021, rispettivamente, l’indisponibilità della formulazione in compresse da 500mg e della polvere per sospensione orale da 200mg/5ml”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Zitromax introvabile

