Via gli incarichi e i gradi militari al principe Andrea (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi residui incarichi ufficiali e i gradi militari onorifici che ricopriva a nome della casa reale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il, terzogenito della regina Elisabetta, ha rimesso nelle mani della sovrana tutti i suoi residuiufficiali e ionorifici che ricopriva a nome della casa reale ...

Advertising

petergomezblog : Tamponi nelle parafarmacie, centrodestra e Italia Viva affondano l’emendamento. “Italiani costretti a code infinite… - you_trend : ?? BREAKING #ReferendumCannabis: via libera della Cassazione sulle firme raccolte. Il 15 febbraio la Corte Costituz… - enpaonlus : Gli animali non sono cose e hanno dei diritti: così nel mondo le leggi cambiano grazie agli attivisti… - antonellaa262 : Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: ecco gli orari fino a domenica 16 gennaio per le somministrazioni per adu… - antonellaa262 : Vaccino anti Covid 19 nella Asl Napoli 1: ecco gli orari fino a domenica 16 gennaio per le somministrazioni per adu… -