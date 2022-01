Un wi-fi a prova di galleria L’alleanza tra Fs e Tim

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Potenziare gli impianti di copertura radiomobile lungo le linee Alta Velocità, in modo da garantire a chi viaggia di essere sempre connessi. Questo il senso dell’accordo siglato dal gruppo Fs, tramite la controllata Rfi e il gruppo Tim. Un’intesa che prevede interventi che consentiranno ai passeggeri di usufruire di una connessione stabile e di alta qualità anche nelle aree più sfavorevoli come le gallerie ferroviarie, sia attraverso il servizio Wi-Fi di bordo treno sia attraverso la copertura diretta degli operatori tlc aderenti al progetto. Nel dettaglio l’accordo prevede il potenziamento degli impianti di copertura mobile 4G delle gallerie lungo le linee Alta Velocità italiane, da Torino a Napoli e da Bologna a Venezia. Il potenziamento riguarderà anche la copertura di altri Operatori tlc tra cui Wind Tre. Nell’ambito delle iniziative legate al Pnrr, inoltre, è previsto l’avvio di ...

