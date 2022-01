Un aereo per Lulù Selassié: arriva la reazione dei concorrenti (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) La gieffina Lulù Selassié ha ricevuto un aereo speciale dai fan: ecco la reazione dei concorrenti nella Casa del GF La princess Lulù Selassié in queste ultime ore ha ricevuto un aereo speciale inviato dai suoi fan. Dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip è stata amata e supportata da milioni di follower. La gieffina dopo aver vissuto momenti tra alti e bassi è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi italiani. Negli ultimi giorni la gieffina ha avuto un’accesa discussione con alcune concorrenti in Casa, proseguita per giorni. La Casa dopo la discussione tra le gieffine si è spaccata in due, ma sembra essere tornato il sereno. Sopra la Casa più spiata d’Italia è sorvolato un aereo speciale per la dolce ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) La gieffinaha ricevuto unspeciale dai fan: ecco ladeinella Casa del GF La princessin queste ultime ore ha ricevuto unspeciale inviato dai suoi fan. Dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip è stata amata e supportata da milioni di follower. La gieffina dopo aver vissuto momenti tra alti e bassi è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi italiani. Negli ultimi giorni la gieffina ha avuto un’accesa discussione con alcunein Casa, proseguita per giorni. La Casa dopo la discussione tra le gieffine si è spaccata in due, ma sembra essere tornato il sereno. Sopra la Casa più spiata d’Italia è sorvolato unspeciale per la dolce ...

Advertising

Manilanazzaro : “Mani arrivi dritta al ?? sempre con te” Il primo aereo per Manila ?? Grazie a tutti i fan del #teammanila #GFVIP - sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI, 8 GENNAIO ???? Manifestazione di protesta contro le misure di sequestro in Sardegna che scatteranno dal… - labaronss : RT @noemiarcuri: L’aereo è riuscito a passare contro ogni ostacolo che si era presentato. Spero voi siate felici tanto quanto lo sono quest… - Chiara200212 : RT @drogataditv: la 3visan felice guardando l’aereo per la sua fidanzata??#gfvip -