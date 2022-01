Ucraina, Osce: rischio di guerra maggiore degli ultimi 30 anni (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'Sembra che il rischio di guerra nell'area Osce sia oggi maggiore che mai negli ultimi 30 anni'. Questo l'allarme sull'Ucraina lanciato dal ministro degli Affari esteri polacco, Zbigniew Rau, nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) 'Sembra che ildinell'areasia oggiche mai negli30'. Questo l'allarme sull'lanciato dal ministroAffari esteri polacco, Zbigniew Rau, nel ...

