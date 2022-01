Studio Thales, 91% fornitori software indipendenti perde profitti per limiti flessibilità licenza (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oltre il 90% dei vendor di software indipendenti e di dispositivi intelligenti (Isv e Idv) perde profitti perché non offre i modelli flessibili di licenza richiesti dai clienti. Stando a una nuova ricerca curata da Thales, di questi, oltre la metà (54%) imputa la perdita di profitti alla richiesta di modelli di licenza più flessibili. La ricerca arriva mentre il panorama della distribuzione del software e della gestione dei diritti sta cambiando. Analizzando più di 400 Isv e Idv globali, il Thales State of software Monetization Report 2022 ha così rilevato che quasi tre quarti (74%) dei fornitori di software si aspettano un aumento della fornitura di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oltre il 90% dei vendor die di dispositivi intelligenti (Isv e Idv)perché non offre i modelli flessibili dirichiesti dai clienti. Stando a una nuova ricerca curata da, di questi, oltre la metà (54%) imputa la perdita dialla richiesta di modelli dipiù flessibili. La ricerca arriva mentre il panorama della distribuzione dele della gestione dei diritti sta cambiando. Analizzando più di 400 Isv e Idv globali, ilState ofMonetization Report 2022 ha così rilevato che quasi tre quarti (74%) deidisi aspettano un aumento della fornitura di ...

