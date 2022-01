Shevchenko non molla: «Vado avanti per la mia strada, sapevo quali fossero i rischi» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Andryi Shevchenko è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta contro il Milan e il suo futuro al Genoa Shevchenko non vuole mollare il Genoa. Al termine della sfida di Coppa Italia contro i rossoneri, ecco le sue parole a Mediaset: LA GARA – «Buona partita, ho visto tanto impegno e anche qualità da parte dei ragazzi. Una gara di sostanza e sono molto contento, forse la nostra migliore partita». ESONERO – «Faccio le mie esperienze e Vado avanti per la mia strada. Il lavoro piano piano sta uscendo, poi la società dovrà comunicare le sue decisioni. Ho scelto questo lavoro ben sapendo quali fossero i rischi». SAN SIRO – «Bellissima accoglienza, è sempre speciale essere qui. Però anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Andryiè intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta contro il Milan e il suo futuro al Genoanon vuolere il Genoa. Al termine della sfida di Coppa Italia contro i rossoneri, ecco le sue parole a Mediaset: LA GARA – «Buona partita, ho visto tanto impegno e anchetà da parte dei ragazzi. Una gara di sostanza e sono molto contento, forse la nostra migliore partita». ESONERO – «Faccio le mie esperienze eper la mia. Il lavoro piano piano sta uscendo, poi la società dovrà comunicare le sue decisioni. Ho scelto questo lavoro ben sapendo». SAN SIRO – «Bellissima accoglienza, è sempre speciale essere qui. Però anche ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA ANDRIY SHEVCHENKO DEBOLMENTE POSITIVO AL COVID-19 L'ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia… - CalcioNews24 : #Shevchenko non molla: «Vado avanti per la mia strada, sapevo quali fossero i rischi» - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ????#MilanGenoa, #Pioli ammette: “Non abbiamo approcciato bene la gara e questo è colpa mia. #Tomori? Problema al ginoc… - txnystarkk : RT @NicholasD_Altea: Non è brasiliano però… #Shevchenko #Sheva #MilanGenoa - MartinaLolli5 : RT @NicholasD_Altea: Non è brasiliano però… #Shevchenko #Sheva #MilanGenoa -