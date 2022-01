Sfera Ebbasta, il post sui social sconvolge i fan: “Diventerò padre, ecco il nostro gioiello più prezioso” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sfera Ebbasta è un trapper originario di Sesto San Giovanni tra i più conosciuti a livello nazionale e internazionale. Tanti sono i suoi fan in Italia ma anche all’estero. Ebbene ieri, la giovane star, ha dato loro la migliore delle notizie. Il trapper diventerà papà. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata del 12 gennaio 2021, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022)è un trapper originario di Sesto San Giovanni tra i più conosciuti a livello nazionale e internazionale. Tanti sono i suoi fan in Italia ma anche all’estero. Ebbene ieri, la giovane star, ha dato loro la migliore delle notizie. Il trapper diventerà papà. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata del 12 gennaio 2021, L'articolo

