Sequestrate le campane della chiesa dopo la denuncia dei residenti: 'Troppi rintocchi' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Troppo rumore: sigilli alle campane di Dolina in provincia di Trieste . Nella frazione del piccolo comune di San Dorligo della Valle, un gruppo di residenti stanco dello scampanare continuo ha fatto ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Troppo rumore: sigilli alledi Dolina in provincia di Trieste . Nella frazione del piccolo comune di San DorligoValle, un gruppo distanco dello scampanare continuo ha fatto ...

Advertising

larampait : Troppi #rintocchi, sequestrate #campane - Flavr7 : RT @Ansa_Fvg: Troppi rintocchi, sequestrate campane in provincia Trieste. Arcivescovo, clima ostile e discriminatorio verso cattolici #ANSA… - dilul68 : RT @Ansa_Fvg: Troppi rintocchi, sequestrate campane in provincia Trieste. Arcivescovo, clima ostile e discriminatorio verso cattolici #ANSA… - Ansa_Fvg : Troppi rintocchi, sequestrate campane in provincia Trieste. Arcivescovo, clima ostile e discriminatorio verso catto… - il_piccolo : Troppo rumore, sequestrate le campane della chiesa di Sant’Ulderico a San Dorligo -