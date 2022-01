Roberta Ragusa | la difesa di Antonio Logli | “C’è un nuovo testimone chiave” Chiesta la revisione del processo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Possibile colpo di scena nel caso: proprio nel giorno del decimo anniversario della scomparsa e presunta morte della 44enne, la criminologa che lavora assieme alladel maritoha annunciato che ci sarebbe unche potrebbe costituire l’elemento principe per chiedere e ottenere ladela carico del marito della donna. La criminologa dirivela: “Il nostro teste può mettere in crisi l’accusa” Il 13 gennaio del 2012spariva nel nulla dalla sua casa di Gello di San Giuliano Terme. La sua scomparsa, pur senza il ritrovamento di un corpo, è stata ...

Giada97918317 : RT @storie_italiane: Dieci anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa #storieitaliane @eleonoradaniele @MLicordari - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ QUARTO GRADO ” * « LE VICENDE DI LILIANA RESINOVICH E DI ROBERTA RAGUSA, VENERDÌ 14 GENNAIO »… - infoitinterno : Roberta Ragusa, spunta un nuovo testimone. I legali del marito chiedono la revisione del processo - infoitinterno : Dieci anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa: tutti i punti oscuri della vicenda - infoitinterno : Roberta Ragusa, 10 anni dopo la scomparsa non c’è ancora nessun cadavere (e Logli si dichiara innocente) -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Ragusa

Al centro della puntata, aggiornamenti sulla vicenda di, scomparsa da San Giuliano Terme (Pisa), nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il marito Antonio Logli è stato condannato ...Sono passati 10 anni da quando è scomparsa. Per la giustizia il marito Antonio Logli è colpevole di omicidio e distruzione di ...PISA. «Uno dei casi giudiziari più noti degli ultimi 50 anni, ma anche una vicenda che racchiude i peggiori incubi di tutti noi. Una storia che in ogni caso lascia una serie di insegnamenti. Una testi ...Venerdì 14 gennaio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione, da remoto, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.