Rescue Party | Live! è disponibile da oggi su Steam ed Epic a soli €9 | 99!

(Di giovedì 13 gennaio 2022), ilgame con elementi cooperativi e di avventura, pubblicato da 505 Games e sviluppato da TAG Studio, èdaalle 17:00 su PC peredal prezzo di €9,99.sfida i giocatori a collaborare tra di loro in una corsa contro il tempo, dove dovranno coordinare le loro azioni e prendere le decisioni corrette mentre fronteggiano una varietà di disastri naturali causati dall’uomo. Esplora! fino a 6 ambientazioni diverse e prova l’elettrizzante modalità Torneo, dove gareggerai con altri giocatori per vincere premi in gioco. Aiuta a salvare i cittadini in pericolo da terremoti, incendi e disastri industriali nei panni di 9 personaggi ...

Rescue Party: Live!, il party game con elementi cooperativi e di avventura, pubblicato da 505 Games e sviluppato da TAG Studio, è disponibile da oggi alle 17:00 su PC per Steam ed Epic al prezzo di €9 ...Rescue Party: Live! è un gioco cooperativo dove i giocatori devono lavorare in team per salvare il maggior numero di vite possibile affrontando di volta in volta eventi catastrofici: terremoti, ...