Pininfarina disegna ' camion robot' del colosso cinese Baidu

il camion elettrico a guida autonoma per il colosso cinese del web Baidu. Dotato di 11 telecamere di bordo, un rilevatore a infrarossi, radar a onde millimetriche e un sensore ...... avveniristico e tecnologico, segnando una pietra miliare significativa per entrambe le società ", ha commentato Simone Tassi , Direttore Generale diShanghai. Matteo Piguzzi , Head of ...DeepWay, controllata di Baidu, ha presentato Xingtu, un camion pesante elettrico dotato di 11 telecamere di bordo, un rilevatore a ...Il camion pesante elettrico a guida autonoma ha un’anima italiana. Il DeepWay Xingtu, questo il nome del mezzo, è stato disegnato da Pininfarina e si tratta del primo camion smart a nuova energia comp ...