Obbligare i 50enni a vaccinarsi è inutile e Bassetti è un analfabeta, dice Andrea Crisanti (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il microbiologo Andrea Crisanti si è schierato contro il suo collega Matteo Bassetti, definendolo un “analfabeta in epidemiologia”. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 184.615 unità. Da ieri 316 morti e 82.803 guariti. I casi attualmente positivi salgono a 2.323.518, +101.458 rispetto a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il microbiologosi è schierato contro il suo collega Matteo, definendolo un “in epidemiologia”. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 184.615 unità. Da ieri 316 morti e 82.803 guariti. I casi attualmente positivi salgono a 2.323.518, +101.458 rispetto a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Andrea406938211 : @pbersani Caro Pierluigi .. bisognava obbligare il vaccino a tutti e non solo ai 50enni .altre a questo la mia preo… - robydellalazio : Riconosciamogli almeno la paternità dell'idea di obbligare i >50enni, sennò magari ci resta male... - russopino65 : RT @laperlaneranera: Il CEO della Pfizer Albert Bourla ha dichiarato che un Vaccino per la variante Omicron di Covid, sarà Pronto a #MARZO… - Piero42395724 : RT @laperlaneranera: Il CEO della Pfizer Albert Bourla ha dichiarato che un Vaccino per la variante Omicron di Covid, sarà Pronto a #MARZO… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Il CEO della Pfizer Albert Bourla ha dichiarato che un Vaccino per la variante Omicron di Covid, sarà Pronto a #MARZO… -