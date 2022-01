No Vax, il Prof. Tutino: “Con lo sciopero della fame ho aperto un varco in mezzo all’obbligo per coloro che non vogliono vaccinarsi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ da 15 giorni che non mangia, accompagnando la sua forma di protesta silente e civile sostando di fronte a Palazzo Chigi. Uno sciopero che non fa rumore ma sicuramente danni, tanto è che, a causa delle sue condizioni di salute, è stato momentaneamente esonerato dal medico ottenendo un differimento. “Ho perso quasi sei chili – afferma ai cronisti che vogliono conoscere la sua storia – secondo il medico devo smettere al più presto perché rischio una serie di complicazioni che si verificano a catena e sarebbe difficile arrestare. Ho momenti di debolezza, ma continuerò: ‘whatever it takes’, per citare Draghi”. La vicenda di questo tenace Professore di filosofia, messosi a digiuno forzato contro il vaccino e l’obbligo di green pass, sta facendo il giro del web, e non è detto che non possa creare dei precedenti. sciopero ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ da 15 giorni che non mangia, accompagnando la sua forma di protesta silente e civile sostando di fronte a Palazzo Chigi. Unoche non fa rumore ma sicuramente danni, tanto è che, a causa delle sue condizioni di salute, è stato momentaneamente esonerato dal medico ottenendo un differimento. “Ho perso quasi sei chili – afferma ai cronisti checonoscere la sua storia – secondo il medico devo smettere al più presto perché rischio una serie di complicazioni che si verificano a catena e sarebbe difficile arrestare. Ho momenti di debolezza, ma continuerò: ‘whatever it takes’, per citare Draghi”. La vicenda di questo tenaceessore di filosofia, messosi a digiuno forzato contro il vaccino e l’obbligo di green pass, sta facendo il giro del web, e non è detto che non possa creare dei precedenti....

