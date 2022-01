Napoli su giocatori multitasking: chi è Tosin Adarabioyo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Napoli del futuro cerca giocatori che possano ricoprire più ruoli, Tosin Adarabioyo è un obiettivo di mercato del club azzurro. Secondo le ultime notizie di calciomercato di Corriere dello Sport la società di Aurelio De Laurentiis sta seguendo il calciatore di proprietà del Fulham. Il club campano ha già buoni rapporti con quello inglese, con cui ha concluso l’affare Anguissa, che potrà essere riscattato a fine stagione. Proprio per giugno il Napoli sta pensando a Tosin Adarabioyo, centrale difensivo che può ricoprire più ruoli e potrebbe essere inserito nella difesa del futuro, per rafforzare la rosa di Luciano Spalletti. Calciomercato: Napoli su Adarabioyo Il Napoli insegue calciatori ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ildel futuro cercache possano ricoprire più ruoli,è un obiettivo di mercato del club azzurro. Secondo le ultime notizie di calciomercato di Corriere dello Sport la società di Aurelio De Laurentiis sta seguendo il calciatore di proprietà del Fulham. Il club campano ha già buoni rapporti con quello inglese, con cui ha concluso l’affare Anguissa, che potrà essere riscattato a fine stagione. Proprio per giugno ilsta pensando a, centrale difensivo che può ricoprire più ruoli e potrebbe essere inserito nella difesa del futuro, per rafforzare la rosa di Luciano Spalletti. Calciomercato:suIlinsegue calciatori ...

