Megan Fox ha detto sì a Machine Gun Kelly, dichiarazione d’amore in ginocchio sotto un albero (Di giovedì 13 gennaio 2022) Machine Gun Kelly ha chiesto la mano a Megan Fox… e lei ha detto “sì”. Dopo un anno e mezzo dall’inizio della loro relazione il musicista, 31 anni e la star americana sex symbol di Hollywood, 35, hanno quindi iniziato il loro cammino verso le nozze, che avverranno a breve. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta sotto un albero in un bellissimo giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico, luogo dove i due si sono incontrati e innamorati nel 2020. “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano”, ha scritto Megan Fox pubblicando il video della proposta di nozze: “Abbiamo chiesto magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 13 gennaio 2022)Gunha chiesto la mano aFox… e lei ha“sì”. Dopo un anno e mezzo dall’inizio della loro relazione il musicista, 31 anni e la star americana sex symbol di Hollywood, 35, hanno quindi iniziato il loro cammino verso le nozze, che avverranno a breve. La romantica proposta di matrimonio è avvenutaunin un bellissimo giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico, luogo dove i due si sono incontrati e innamorati nel 2020. “Nel luglio del 2020 ci siamo sedutiquestodi baniano”, ha scrittoFox pubblicando il video della proposta di nozze: “Abbiamo chiesto magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e ...

Advertising

Giornaleditalia : #MeganFoxMachineGunKelly Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano: bevono il loro sangue per dirsi 'sì' - blue_is_n : RT @sonostufaaa: Io che sono cinica, non credo nell'amore e non me ne frega un cazzo delle coppie: Sempre io dopo avere visto che Machine G… - letiziaacostaa : oggi più del solito vorrei essere megan fox passo e chiudo - ParliamoDiNews : Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano: lo strano annuncio sui social #megan #machine #kelly #sposano #strano… - annabertaccini : MGK ha fatto la proposta a Megan Fox ciaooooooooo -