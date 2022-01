Magrini: "Con il Covid abuso di antibiotici. Lo Zitromax non serve contro il coronavirus" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il direttore dell'Aifa: "L'Italia ha una brutta situazione, per quanto riguarda la resistenza agli antibiotici. Non escludo che la letalità più alta che registriamo con la pandemia dipenda anche da questo". In arrivo a fine mese altre scorte di antivirali efficaci contro... Leggi su repubblica (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il direttore dell'Aifa: "L'Italia ha una brutta situazione, per quanto riguarda la resistenza agli. Non escludo che la letalità più alta che registriamo con la pandemia dipenda anche da questo". In arrivo a fine mese altre scorte di antivirali efficaci...

Advertising

repubblica : Magrini: 'Con il Covid abuso di antibiotici. Lo Zitromax non serve contro il coronavirus' [di Elena Dusi] - repubblica : Magrini (Aifa): 'Lo Zitromax non serve contro il coronavirus. Con il Covid abuso di antibiotici' - CinziaMad : RT @repubblica: Magrini: 'Con il Covid abuso di antibiotici. Lo Zitromax non serve contro il coronavirus' [di Elena Dusi] - MaricaGusmitta : RT @giusmo1: Magrini: 'Con il Covid abuso di antibiotici. Lo Zitromax non serve contro il coronavirus' - TuttoQuaNews : RT @giusmo1: Magrini: 'Con il Covid abuso di antibiotici. Lo Zitromax non serve contro il coronavirus' -