Lista Calenda, Carpano: lista unitaria radicata nel territorio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – “Domani eleggeremo il segretario provinciale del partito che imposterà la linea del ‘fare’ su Roma negli anni che verranno. Invece di dividerci, abbiamo voluto sostenere tutti un unico nome, creando a supporto un gruppo sul territorio che rappresenterà le varie anime del partito. Si tratta di un primo passo per consolidare Azione”. Così Francesco Carpano, consigliere della lista civica Calenda in Campidoglio, intervistato a “Gli inascoltabili”, trasmissione di New Sound Level, commentando l’appuntamento con il congresso provinciale di Roma di Azione in programma domani. Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – “Domani eleggeremo il segretario provinciale del partito che imposterà la linea del ‘fare’ su Roma negli anni che verranno. Invece di dividerci, abbiamo voluto sostenere tutti un unico nome, creando a supporto un gruppo sulche rappresenterà le varie anime del partito. Si tratta di un primo passo per consolidare Azione”. Così Francesco, consigliere dellacivicain Campidoglio, intervistato a “Gli inascoltabili”, trasmissione di New Sound Level, commentando l’appuntamento con il congresso provinciale di Roma di Azione in programma domani.

Advertising

CarloCalenda : Valerio ha lavorato per la Lista Calenda Sindaco e ha dimostrato di essere molto preparato. Ha tutte le caratterist… - FrancescoMenon : @Pasquino70 @RaffaelePizzati @valerio_casini @ItaliaViva @ItaliaVivaRoma1 Non mi pare, visti i voti presi dalla lis… - marketingpmi : @CarloCalenda @valerio_casini @CalendaSindaco Mah. Fai come vuoi Carlo. Io tendo a non dimenticare cosi in fretta. - eia58 : RT @RaffaelePizzati: @mptuitter @danieledv79 @carlo1493 @valerio_casini Giovedì 13 gennaio @valerio_casini sarà nelle piazze del centro sto… - maurizioft : RT @RaffaelePizzati: @mptuitter @danieledv79 @carlo1493 @valerio_casini Giovedì 13 gennaio @valerio_casini sarà nelle piazze del centro sto… -